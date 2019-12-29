Украинская сторона СЦКК по прекращению огня заявляет об очередных ограничениях въезда патрулей СММ ОБСЕ cо стороны вооруженных формирований РФ.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
«С начала декабря 2019 СММ ОБСЕ зафиксировано 59 случаев отказа представителями вооруженных формирований Российской Федерации и их наемниками патрулю Миссии в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий», — сообщили в штабе.
Кроме того, в пункте пропуска на границе у населенного пункта Изварино Луганской области патрулю Миссии было предложено вообще покинуть указанный район.
«Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск», — заявляют в штабе.
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