также в разделеОбщество
Сенцов про обмен пленными: То, за что боролись украинцы, идет прахом 12
Представитель президента в КСУ: Украина передала российской стороне преступников в обмен на героев 11
За год было спасено более 2,5 тысяч людей 15
Осенний призыв в армию завершен 11
Освобождены четыре военных в рамках обмена пленными 32
Подозреваемому в нападении на сотрудника Шария избрали меру пресечения 24
Денисова: По предварительным данным в рамках обмена освободят 80 украинцев 41
Начался обмен пленными между «ЛДНР» и Украиной 82
Полиция перекрыла подъезд к КПВВ Майорское из-за обмена пленными 32
В Украине ожидается гололедица на дорогах 11
В «ЛНР» заявили, что уже выехали на место обмена удерживаемыми 36
На Донбассе боевики восемь раз обстреляли украинские позиции 11
Суд отпустил экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстрелах Майдана 30
Президент подписал закон о янтаре 34
2019 год стал самым теплым в Украине за все время метеонаблюдений 16
КПВВ Майорское не будет работать 29 декабря из-за обмена пленными 24
Закон об открытии рынка земли принимается в нарушение Конституции Украины по указке МВФ и Сороса 50
Загороднюк опроверг выселение штаба ВМС Украины 18

Украинская сторона СЦКК по прекращению огня заявляет об очередных ограничениях въезда патрулей СММ ОБСЕ cо стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

«С начала декабря 2019 СММ ОБСЕ зафиксировано 59 случаев отказа представителями вооруженных формирований Российской Федерации и их наемниками патрулю Миссии в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий», — сообщили в штабе.

28 декабря СММ ОБСЕ отказали в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхньоширокивське (бывший Октябрь) и Староласпа.

Кроме того, в пункте пропуска на границе у населенного пункта Изварино Луганской области патрулю Миссии было предложено вообще покинуть указанный район.

«Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск», — заявляют в штабе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги