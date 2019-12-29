Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста подозреваемому в препятствовании деятельности журналистов блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщили в полиции Киева.

«Полицейские провели первоочередные следственные действия и установили одного из подозреваемых. Им оказался житель Киевской области, 1990 года рождения, ранее попадал в поле зрения правоохранителей за нападение с ножом на жителя столицы», — говорится в сообщении.

24 декабря в полицию обратились трое журналистов с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. В тот же день следователи полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Известно, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина.