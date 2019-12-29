также в разделеОбщество
За месяц боевики почти 60 раз не пустили миссию ОБСЕ 8
Сенцов про обмен пленными: То, за что боролись украинцы, идет прахом 12
Представитель президента в КСУ: Украина передала российской стороне преступников в обмен на героев 9
За год было спасено более 2,5 тысяч людей 11
Осенний призыв в армию завершен 11
Освобождены четыре военных в рамках обмена пленными 30
Денисова: По предварительным данным в рамках обмена освободят 80 украинцев 40
Начался обмен пленными между «ЛДНР» и Украиной 82
Полиция перекрыла подъезд к КПВВ Майорское из-за обмена пленными 32
В Украине ожидается гололедица на дорогах 11
В «ЛНР» заявили, что уже выехали на место обмена удерживаемыми 36
На Донбассе боевики восемь раз обстреляли украинские позиции 11
Суд отпустил экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстрелах Майдана 30
Президент подписал закон о янтаре 34
2019 год стал самым теплым в Украине за все время метеонаблюдений 16
КПВВ Майорское не будет работать 29 декабря из-за обмена пленными 24
Закон об открытии рынка земли принимается в нарушение Конституции Украины по указке МВФ и Сороса 50
Загороднюк опроверг выселение штаба ВМС Украины 18

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста подозреваемому в препятствовании деятельности журналистов блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщили в полиции Киева.

«Полицейские провели первоочередные следственные действия и установили одного из подозреваемых. Им оказался житель Киевской области, 1990 года рождения, ранее попадал в поле зрения правоохранителей за нападение с ножом на жителя столицы», — говорится в сообщении.

24 декабря в полицию обратились трое журналистов с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. В тот же день следователи полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Известно, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги