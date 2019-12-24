Двое журналистов, которые работают на видеоблогера Анатолия Шария, завили о травле возле суда во время рассмотрения апелляции на меру пресечения подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Так, Дмитрий Кучер пожаловался, что у здания суда «неизвестная женщина начала кричать «журналист Шария»! Меня сразу окружило 50 человек из группы поддержки Юлии Кузьменко. Угрожали, задавали глупые вопросы. Неизвестный мне мужик нанес мне три удара ногой в ногу. Другой облил мочей. Володимир Зеленский обратите внимание на это».

Антонина Белоглазова заявила, что на нее «навалилась эта дикая толпа, пытаясь вытолкнуть из зала суда, угрожали и обзывались».

Пресс-служба столичного главка сообщает, что начато уголовное производство по факту событий с участием журналистов в Апелляционном суде Киева.

В настоящее время в полицию с заявлениями о противоправных действиях обратились трое журналистов.

Следователи полиции Киева квалифицировали произошедшее как угроза или насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - до пяти лет лишения свободы.