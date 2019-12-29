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Власти 20 украинских городов приняли решение о корректировки тарифов на тепло.

Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук.

«К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов — Харьков, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ривне, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Киев.

Это означает, что местная власть уже приняла решение о корректировке тарифов на тепло. То есть жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло!» - написал он.

Также премьер призвал другие города присоединяться к инициативе и оперативно сделать все, чтобы сумма в платежках была меньше уже с января 2020 года.

Напомним, 24 декабря Кабинет Министров принял решение, которое позволяет пересчитать тариф и уменьшить сумму в платежке за тепло на 30%.
ForUm

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