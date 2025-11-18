Курс российского корабля: демонстрирующая экономическая картина страны-агрессорки РФ

Одним из факторов, который в конце концов может заставить российского правителя Путина сесть за мирно-переговорный стол по прекращению развязанной им войны против Украины, является экономическое состояние государства-агрессорки. О том, каким сейчас является финансовое самочувствие РФ и каковы прогнозы на будущее – далее в материале ForUA.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что мирное соглашение в российско-украинской войне вряд ли будет достигнуто к весне, и европейским союзникам необходимо продолжать поддержку Киева. «Я не очень оптимистичен по поводу достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», - сказал Стубб журналистам в воскресенье, 16 ноября. Он также отметил, что есть три больших вопроса на пути к перемирию – это достижение «определенного понимания территориальных претензий», гарантии безопасности для Украины, а также восстановление ее экономики на фоне «подавления» экономики РФ.

Агрессор между тем двигается в правильном направлении. В частности, свежие оценки Росстата фиксируют замедление экономических действий в РФ. Годовые темпы роста ВВП снизились с 1,4% в первом квартале 2025 г. и 1,1% во втором до 0,6% в третьем. Оценка третьего квартала – 0,4%. Росминэкономики при этом в сентябре снизило прогноз роста по итогам года до одного процента.

В общем, Росстат оценивает поквартальную динамику, мягко говоря, скромно: во всех трех кварталах 2025 года сезонно-скорректированный ВВП находился в нулевой или отрицательной зоне, третий квартал был нулевым, что в целом означает сползание к снижению. Между тем по данным Bloomberg, сезонно-скорректированный месячный ВВП России в сентябре вернулся на уровень мая 2024 года и остается ниже декабря 2024 года на 2,8%.

В то же время в Росстате признают, что в обрабатывающей промышленности тенденция близка к кризисной. За девять месяцев прирост более чем на 1% зафиксирован только у 5 из 24 видов деятельности, а 17 показывают снижение физического выпуска.

Дальше – больше – даже отрасли, связанные с оборонно-промышленным комплексом (ОПК), впервые за год показывают заметные признаки охлаждения. Рост выпуска транспортных средств замедлился с 36% по год в начале года до 6% в сентябре, готовых металлических изделий – с 18% до минус 2%. На этом фоне более устойчивыми выглядят розница, общепит и услуги как главные источники роста. Однако Росстат фиксирует замедление роста реальных зарплат, сокращение занятости и повышение конкуренции на рынке труда. По мнению экспертов, если этот тренд закрепится, рост потребления – последнего «допинга» росэкономики очевидно снизится.

В сложившейся ситуации аналитики дискутируют о том, находится ли экономика РФ в стагнации. Советник главы российского Центробанка Кирилл Тремасов в комментариях рос пропагандистам заявил об отсутствии формальных признаков технической рецессии в экономике, но при этом, что весьма и весьма показательно он, переводя стрелки, предпочитал рассуждать не о печальной поквартальной динамике ВВП, а о других индикаторах: показателе. Таким образом, представитель рас регулятора избежал комментариев по секторам (в том числе по ОПК), которые демонстрируют наибольшую уязвимость. Впрочем, даже он косвенно признал, что росэкономика держится по инерции, а отраслей-драйверов нового цикла роста пока на экономическом горизонте РФ не наблюдается днем ​​с огнем.

Эксперты убеждены, что минимальный рост в третьем квартале, опирающийся на потребление, вряд ли останется устойчивым в ближайшее время. Некоторые из западных аналитиков в свете свежих данных Росстата предсказывают в ближайшие месяцы стране-агрессорке техническую рецессию. Хочется верить, что так оно и будет, и РФ не сойдет с нынешних экономических рельсов, которые медленно, однако несут путинскую Россию по известному курсу ее корабля.

Между тем, что крайне важно для Украины (учитывая, что президент Трамп перевел именно на европейские плечи вопросы разноплановой финансово-оборонительной поддержки Киева), европейская экономика продолжает демонстрировать устойчивые, хотя и сдержанные темпы роста. Так, в июле-сентябре ВВП зоны евро увеличился на 0,2% в квартальном выражении и на 1,4% - в годовом, следует из предварительных оценок Евростата (финальные будут обнародованы в начале декабря). Во втором квартале было 0,1% и 1,5% соответственно. ВВП стран Евросоюза в июле-сентябре увеличился на 0,3% квартала в квартал и на 1,6% год к году после 0,2% и 1,6% в апреле-июне.

Основной вклад в рост европейской экономики внесло увеличение экспорта в конце третьего квартала. Положительное сальдо торгового баланса еврозоны увеличилось в сентябре до 19,4 млрд евро, сообщил на днях Евростат. Месяцем ранее профицит оценивался в €1,9 млрд. Особенно заметно выросли поставки в США: на 15,4% год к году, до €53,1 млрд. Напомним, в сентябре компании ждали от европейских властей разъяснений об условиях торгового соглашения с Соединенными Штатами – опасаясь возможного повышения пошлин, поставщики наращивали. Из разбивки товаров Евростата следует, что в сентябре Европа серьезно увеличила экспорт продукции химической и фармацевтической промышленности.

В то же время промышленное производство в зоне евро в конце третьего квартала продемонстрировало скромный рост: в сентябре его объем вырос на 0,2% в месяц и на 1,2% год к году. Более активное расширение промпроизводства ожидается, впрочем, уже в четвертом квартале, в частности благодаря отложенным эффектам от снижения ключевой ставки Европейского Центробанка (ЕЦБ). О приятных тенденциях свидетельствуют и упреждающие индикаторы еврозоны. К примеру, более чем двухлетний максимум достиг в октябре индекс PMI от S&P Global: он составлял 52,5 пункта после 51,2 пункта в сентябре (значения выше 50 пунктов указывают на рост деловой активности – Ред.). К примеру, композитный индекс в Германии достиг наивысшего уровня за два с половиной года (53,9 пункта).

По прогнозам экспертов, с учетом нынешних и ожидаемых темпов роста европейский ВВП по итогам 2025 вполне может увеличиться в соответствии с ожиданиями ЕЦБ (1,2%). Будет совпадать с ориентирами Европейского центробанка, вероятно, и фактический уровень инфляции: в текущем году он должен составить 2,1%.

Автор: Татьяна Мишина