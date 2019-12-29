Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет давать показания по импичменту Дональда Трампа, потому что не уверен в наличии правовых оснований для этого.
«Я не буду делать вид, что для моих показаний в деле об импичменте у республиканцев есть правовые основания. Импичмент касается Трампа, а не меня. Повестки на допрос можно направить в Белый дом. Пусть объяснят всю ситуацию, связанную с Украиной», — заявил Байден.
Напомним, Палата представителей США одобрила импичмент Трампа.
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