Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Чтобы отстранить его от должности, это решение должен утвердить Сенат (высшая палата Конгресса), но пока это выглядит маловероятно, пишет ВВС Украин.

Дебаты перед голосованием продолжались более 6 часов.

Президента обвиняют по двум статьям – в злоупотреблении властью и давлении на Украину для личной политической выгоды, а также в попытке потом препятствовать расследованию в Конгрессе.

По первой статье импичмент поддержали 230 представителей (229 демократов и один независимый) при 216 необходимых (всего в Палате представителей 635 членов).

По второй статье импичмент поддержали 229 представителей.

Положительное голосование хотя бы по одной статье означает объявление импичмента.

Первое и главное обвинение основывается на просьбе Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование против сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и потенциального оппонента Трампа на выборах 2020 года.

Делал это он, по версии обвинения, в обмен на возобновление американской военной помощи Киеву на сумму в $391 млн долларов.

По распоряжению президента, высокопоставленные сотрудники администрации отказались дать показания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента.

Теперь Трампа ждет расследование и голосования в Сенате, и президент может потерять работу за несколько месяцев до ноябрьских президентских выборов 2020 года.

Но шансы на то, что это произойдет, выглядят маловероятными.

Для отстранения от должности в порядке импичмента в Сенате нужны две трети голосов.

Там команда демократов из нижней палаты будет выполнять роль обвинения, а сенаторы - судей. Они решат, прекратить полномочия или оправдать его.

Республиканская партия Дональда Трампа занимает в Сенате 53 места из 100. Для утверждения импичмента демократам нужно 67 сенаторов, это означает, что им нужны голоса десятков республиканцев, чтобы изменить расклад сил.

Однако республиканцы в абсолютном большинстве безоговорочно поддерживают президента.

Дональд Трамп отрицает свою вину и ожидает, что импичмент только повысит его шансы на переизбрание в 2020 году.

Это третье такое голосование за всю историю США. В 1998 году Палата представителей проголосовала за импичмент Билла Клинтона, а в 1868 году – Эндрю Джонсона. Однако ни разу Сенат не поддержал импичмент.

Когда в 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку, процесс импичмента еще не дошел до голосования.