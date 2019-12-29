Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что комплексы функционировали с нарушением требований действующего законодательства, а их деятельность составляла повышенную опасность для населения и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами.

По предварительным оценкам экспертов, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 млрд гривен ($420 млн).

«Во время спецоперации, которая проводилась во исполнение поручения президента Украины, подразделения областных управлений СБУ провели проверки субъектов хозяйствования, реализующих опасные для жизни и здоровья граждан горюче-смазочные материалы», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты начали демонтаж незаконных конструкций. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил соответствующим органам закрыть все нелегальные автозаправочные станции в Украине до 9 января 2020 года. Гончарук написал, что все АЗС будут работать по лицензиям или не будут работать вообще.