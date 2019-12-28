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В субботу, 27 декабря, министр обороны Украины Андрей Загороднюк опроверг выселение Штаба командования ВМС из здания, в котором он находился с 2014 года.

По его словам, «некоторые лица все еще пытаются искусственно создать информационные поводы».

Согласно информации, распространенной некоторыми СМИ, в ближайшее время командование ВМС якобы должно переехать в армейские палатки на территории недостроенного штаба.

«Командование ВМС ВС Украины переедет в новые помещения после того, как они будут готовы и сданы в эксплуатацию. Новые помещения должны полностью соответствовать требованиям Командования с учетом их потребностей, украинского законодательства, практик стран НАТО и планов развития ВМС на ближайшие годы», — написал Загороднюк на своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что до того, как новые помещения не будут полностью готовы, Штаб командования ВМС будет располагаться там, где он сейчас находится.
ForUm

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