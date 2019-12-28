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Фрунзенский райсуд Харькова признал виновными обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Суд приговорил Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества, но тут же изменил меру пресечения на личное обязательство и освободил их.

«До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде содержания под стражей изменить на личное обязательство, освободив его из-под стражи немедленно», — заявил судья.

Ранее прокурор Владимир Лымарь сообщил, что РФ «принципиально заявила» о включении в список на обмен обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове.

Напомним, 22 февраля 2015 в Харькове во время митинга, посвященного памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО, возле Дворца спорта на проспекте Маршала Жукова (ныне - проспект Петра Григоренко) произошел взрыв, который впоследствии квалифицирован как теракт. В результате теракта погибли 4 человека и 9 получили ранения.
ForUm

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