Из судебного процесса исключили четырех прокуроров, которые расследовали дела о расстрелах на Майдане в течение нескольких лет.

Как сообщает Громадське из зала судебных заседаний, соответствующее постановление принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Речь идет о прокурорах Алексее Донском, Игоре Земскове, Янисе Симонове и Денисе Иванове.

«Есть основания, предусмотренные законом, они не были соблюдены. Но это постановление не может быть обжаловано, то есть на сегодня мы лишены полномочий, поэтому сегодня мы вынуждены были оставить судебное заседание», — сказал Донской.

Напомним, что 17 мая 2016 суд начал рассмотрение по существу дела против бывших беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Их обвиняют в расстреле 48 активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Им вменяют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.