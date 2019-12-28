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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную растрату при строительстве инфраструктурных объектов.

Как сообщали в СБУ, должностные лица госпредприятия Администрация морских портов допустили злоупотребления при заказе услуг по проведению дноуглубительных работ.

Согласно версии следствия, они оказали незаконные преференции одной из иностранных компаний, из-за чего была допущена растрата более $20 млн.

Сейчас оперативники спецслужбы проводят следственные действия в помещениях госпредприятия, его филиалах и по месту жительства чиновников учреждения в Киеве, Одессе и Одесской области.

Начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины (до восьми лет).
ForUm

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