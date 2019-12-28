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В Харькове в ночь на субботу, 28 декабря, была подожжена входная дверь в здание облгосадминистрации, сообщает пресс-служба полиции.

Сообщение о возгорании поступило в полицию в 23:20. Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГосЧС.

По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери. Пострадавших нет.

За совершение данного правонарушения полиция задержала гражданина 1972 года рождения.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст 296 (хулиганство) УК Украины.
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