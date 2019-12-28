Правоохранительные органы Донецкой области прекратили незаконную деятельность 11 заведений игорного бизнеса, которые действовали на территории региона. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Еще 217 таких заведений прекратили свою деятельность сами.

Отмечается, что в рамках досудебных расследований уголовных производств по незаконной деятельности игорных заведений проведены санкционированные обыски. В результате обнаружены и изъяты денежные средства, полученные от противоправной деятельности, игровые автоматы, компьютерная техника, столы для игры в покер, рулетки и другое игровое оборудование.

Кроме того, демонтированы все рекламные вывески в заведениях, осуществлявших незаконный игорный бизнес под видом государственных лотерей.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ направили в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

Кабинет Министров принял постановление, которым исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции до 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения.