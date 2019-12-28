Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания Сенату в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Байдена не вызывали у Сенат, однако он заверил, что в любом случае не пошел бы свидетельствовать, сообщает The Des Moines Register.
По словам потенциального кандидата в президенты от демократов, его положительный ответ на возможную повестку Сената даст Трампу возможность отвлечь граждан США от самого импичмента.
«Он (Трамп — ред.) всегда старался переключить внимание со своей персоны», — сказал он.
Байден считает, что Сенат вряд ли вообще направит ему такую повестку, поскольку это было бы слишком «лицемерно».
Напомним, Палата представителей США одобрила импичмент Трампа.
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