Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания Сенату в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Байдена не вызывали у Сенат, однако он заверил, что в любом случае не пошел бы свидетельствовать, сообщает The Des Moines Register.

По словам потенциального кандидата в президенты от демократов, его положительный ответ на возможную повестку Сената даст Трампу возможность отвлечь граждан США от самого импичмента.

«Он (Трамп — ред.) всегда старался переключить внимание со своей персоны», — сказал он.

Байден считает, что Сенат вряд ли вообще направит ему такую повестку, поскольку это было бы слишком «лицемерно».

Напомним, Палата представителей США одобрила импичмент Трампа.