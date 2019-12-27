Компенсации от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража в размере $2,9 млрд уже находятся на украинских счетах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК «Нафтогаз Украины» получил от Газпрома $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - согласно достигнутым договоренностям», – написал он.

Напомним, 27 декабря Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от российского Газпрома 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.