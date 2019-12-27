В Гороховском районе Волынской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и микроавтобуса, в результате которого пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло около 8:00 утра на автодороге Львов-Радехов-Луцк вблизи села Софиевка. Рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario сообщением «Вараш-Львов» столкнулся с микроавтобусом Opel Movano.

По предварительной информации, в результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения.

Предварительно установлено, что за рулем автобуса Mercedes-Benz находился 55-летний житель Ривненской области. Водитель столкнулся микроавтобусом Opel Movano под управлением 32-летнего жителя Иваничивского района, который двигался во встречном направлении.