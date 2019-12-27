также в разделеПроисшествия
В Николаеве злоумышленники высыпали из вагонов 26 тонн зерна 23
ООС: Боевики увеличили число обстрелов, ранен военный 11
В Кривом Роге у слепого кота украли домик 45
На Ривненщине от коклюша умер одномесячный ребенок 12
В Винницкой области мужчина подорвал гранатой двоих знакомых 78
Под Николаевом фура утопила мост 49
На Луганщине без воды остаются почти 50 тысяч человек 25
Вчера боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных 19
В Одесской области избили женщину-военнослужащую 35
В Харькове неизвестные взорвали банкомат 32
Сутки в ООС: 9 обстрелов, ранен 1 военный 17
В Харькове мужчина ранил полицейского, который обменял себя на заложницу 24
За сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня 19
На Запорожье мужчина на остановке убил человека и ранил ножом еще троих 45
На Виннитчине мужчина напал с битой на почтальона и отобрал у нее 70 тысяч 18
На Киевщине 21-летний полицейский пытался покончить жизнь самоубийством 119
На Донбассе погиб солдат 90-го года рождения 23
ООС: Боевики совершили 8 обстрелов, один военный погиб, еще один – ранен 17

В Гороховском районе Волынской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и микроавтобуса, в результате которого пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло около 8:00 утра на автодороге Львов-Радехов-Луцк вблизи села Софиевка. Рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario сообщением «Вараш-Львов» столкнулся с микроавтобусом Opel Movano.

По предварительной информации, в результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения.

Предварительно установлено, что за рулем автобуса Mercedes-Benz находился 55-летний житель Ривненской области. Водитель столкнулся микроавтобусом Opel Movano под управлением 32-летнего жителя Иваничивского района, который двигался во встречном направлении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги