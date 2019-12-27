Херсонский городской председатель Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту государства-агрессора Владимиру Путину на упреки о том, что юг Украины и Причерноморье в частности – это «исконно русские территории».

«Многие говорят, что не стоит обращать внимания на его больную геронтологическую фантазию, но я считаю, что на такие заявления нужно реагировать. Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря. Потому что извращенцы тем и отличаются от нормальных людей, что не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность. И им все равно, что эти мечты оборачиваются кошмаром для всех остальных», - говорится в обращении, опубликованном на сайте горсовета.

«Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой. Все остальное – это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству. Нарушая договоренности, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить большую империю. Большую по размерам, я имею в виду. Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже», - подчеркнул мэр Херсона.

Жизнь человека, судьба личности и сегодня в России дешевле рубля, отметил он.

«Именно поэтому они питают иллюзию собственного величия, поливая ее кровью. Россия – это смерть. Неважно куда она приходит - в Сибирь, на Урал, в Украину или в Сирию. Россия – это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания. Об этом должен помнить каждый украинец, не только когда он идет голосовать. Об этом каждый из нас должен помнить, когда смотрит российское телевидение, читает российскую прессу, слушает российскую попсу или покупает российские товары», - заявил Николаенко.

«Причерноморья столь прекрасно и далеко от московских болот, что мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение. Юг Украины – этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет. Будет украинским тогда, когда России уже не будет. И об этом тоже должны помнить, особенно в эти святые для христиан дни, когда все мы должны вспомнить о том, что добро вечно. А зло обречено на поражение, каким бы сильным и наглым оно сегодня не выглядело. Зло обречено. Россия – это зло. Прошу помнить об этом, и по мере возможности участвовать в того, чтобы это зло превратилось в пыль и плохие воспоминания как можно скорее», - отметил Николаенко.

Его обращение поддержали 33 депутата.

Как известно, 19 декабря на пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин утверждал, что все Причерноморье и восточные украинские земли якобы никогда не принадлежали Украине и были присоединены к ней при создании Советского союза.

В МИД осудили попытки Путина «посягать» на украинские земли.