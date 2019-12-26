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У слепого кота, живущего возле одного из зоомагазинов на улице Соборности в Кривом Роге, украли домик, который оборудовала для него хозяйка. Произошел неприятный инцидент на минувшей неделе, сообщает «Первый Городской».

По словам женщины, которая опекает животное, кота подобрали на улице и дали кличку Беляшик. Новоиспеченные хозяева увидели, что у питомца проблемы с глазами – он не реагировал на внешние раздражители и плохо ориентировался в пространстве. В ветклинике владельцам кота сказали, что у него воспалены глаза и, к сожалению, их придется удалять.

Украденный домик стоял более года на крыльце зоомагазина. Там в теплое время года обитал прооперированный питомец. На минувшей неделе владельцы хвостатого обнаружили, что маленькое жилище бесследно исчезло. Хозяева недоумевают, кому мог пригодиться кошачий деревянный домик.

Сейчас кот живет в самом магазине и получает заботу от своих хозяев.
ForUm

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