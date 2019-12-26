Национальный банк Украины на четверг, 26 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,26 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года, сообщает УНИАН.

Согласно данным НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 24 декабря на уровне 23,28 грн/долл.

Официальный курс гривни к евро на 26 декабря установлен на уровне 25,77 грн/евро.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов 24 декабря установились на уровне 23,25/23,26 грн/долл., к евро - на уровне 25,76/25,77 грн/евро. Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 грн/долл.