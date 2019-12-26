Служба безопасности Украины задержала начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области за системную коррупцию, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что полковник организовал схему получения «откатов» от коммерсантов за несоздание искусственных препятствий при выполнении договоров поставок газа для объектов МО в Хмельницком. За неправомерное вознаграждение он также оказывал «гарантии» для победы в тендерах на 2020 год. Сотрудники СБ Украины задокументировали факт получения злоумышленником, через привлеченного посредника 80 тыс. гривен неправомерной выгоды от директора фирмы-подрядчика.

Правоохранители также зафиксировали вымогательство и получение начальником отдела средств от местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва на срочную военную службу. За сорок тысяч гривен он пообещал призывнику «повлиять» на должностных лиц одного из военкоматов области.

Во время проведения следственных действий по месту работы и жительства фигуранта дела была изъята часть неправомерной выгоды и документация, которая доказывает осуществления сделки.

Полковнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368,, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения е должности.