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В Одесской области в одной из воинских частей избили женщину-военнослужащую. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

«Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте», – написал он.

По словам министра, Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

Он также отметил, что берет дело под личный контроль и пообещал сообщить детали позже.
ForUm

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