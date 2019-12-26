В Одесской области в одной из воинских частей избили женщину-военнослужащую. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

«Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте», – написал он.

По словам министра, Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

Он также отметил, что берет дело под личный контроль и пообещал сообщить детали позже.