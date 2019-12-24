Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости снижения тарифов на теплоснабжение с учетом удешевления газа.

«Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%. А тарифы, к сожалению, нет. Украинцы этого не понимают», - заявил он во время заседания Совета развития общин и территорий.

Президент подчеркнул, что платежка за коммунальные услуги не может быть приговором для людей.

«Они не могут отдавать 50, 60 или 70 процентов своей зарплаты», - заявил Зеленский.

Он дал задание, а правительство уже приняло постановление, которое позволит рассчитывать цены на отопление с привязкой к уменьшенным ценам на газ. Этот механизм обеспечит справедливые тарифы.

Со своей стороны премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что это постановление позволит корректировать рыночную цену на газ в регионах.

«Фактически вы можете откорректировать то, что у платежке, на разницу между рыночной ценой и ценой, которая заложена сегодня в тарифе», - сказал Гончарук.

Это означает, что платежки за тепло в среднем уменьшатся на 300-400 грн в месяц, начиная с декабря. В то же время весной пересчитают и уже оплаченную квартплату за отопление по осенние месяцы.