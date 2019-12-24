Вчера, 23 декабря, пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил РФ в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по ракетному эсминцу США «Ross», следовавшему в порт Одессы, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования.
«На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стала уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, что ввели против РФ санкции. Кроме того, Россия фактически «приватизировала» акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, что максимально усложняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив», – сказано в сообщении.
Напомним, утром 24 декабря американский ракетный эсминец USS Ross DDG71 зашел в одесский морской порт.
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