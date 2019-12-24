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Американский ракетный эсминец USS Ross DDG71 зашел в одесский морской порт сегодня утром. Около 9 часов на рейде порта произошла встреча с лоцманским катером, а в 10 он был пришвартован к причалу 1-К, что на Карантинном молу, сообщает «Думская».

Несмотря на сильный туман, операция швартовки прошла успешно.

Начиная с 2014 года, эсминец «Росс» — частый гость нашего региона. В 2016 году он вместе американским десантным кораблем LSD41 «Уитби Айленд» принимал участие в международных учениях «СиБриз-2016» и несколько дней провел в нашем городе.

Это тридцатый заход военного корабля НАТО в Черное море в этом году, из них 15 заходили в Одессу.

Эсминец относится к ранней версии кораблей типа «Арли Берк», построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния. «Росс» назван в честь капитана Дональда К. Росса, награжденного Медалью Почета за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.

Длина корабля 154 метра, ширина 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией). Полное водоизмещение 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 000 лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж 337 человек. Вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами «Гарпун», а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет «Томагавк», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.
ForUm

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