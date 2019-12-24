Верховный суд России при рассмотрении апелляционной жалобы 24 декабря изменил приговор фигурантам дела «Хизб ут-Тахрир» (первая симферопольская группа). Сроки заключения для крымчан уменьшились на 6 месяцев, сообщает Крым.Реалии.

Таким образом Узеир ​Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев​ заключения, Рустем Исмаилов – 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов – 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов – 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен админинистративный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

На заседании присутствовали: международный наблюдатель из Нидерландов Тиман Каувин, представитель посольства США София Будай, международный наблюдатель из Евросоюза Камила Ласкевич, а также консул Украины в России Виктор Пленников.

По словам активистов, в зале суда и на улице присутствует около 70 человек. Фигуранты дела участвовали в заседании по видеосвязи: из СИЗО Таганрога и СИЗО-5 Ростова-на-Дону.

Напомним, в июне Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными 5 фигурантов первого симферопольского дела «Хизб ут-Тахрир» в организации либо участии в деятельности террористической организации и приговорил их к отбыванию наказания в колонии строгого режима.

Военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову суд дал на год больше, чем просило обвинение.