В Кривом Роге во время конфликта трое мужчин избили двоих знакомых до смерти, нанеся им несовместимые с жизнью травмы, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как установили полицейские, в ночь на 23 декабря в Долгинцевском районе горда компания распивала спиртные напитки. Находясь в состоянии опьянения, трое мужчин с одной стороны начали обвинять двух знакомых в краже техники и пищи. В результате между ними возникла драка, во время которой трое злоумышленников нанесли потерпевшим многочисленные удары руками и ногами в разные участки тела. От полученных телесных повреждений мужчины скончались.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили злоумышленников - ими оказались местные жители 26, 27 и 46-лет. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Злоумышленникам грозит уголовная ответственность - до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.