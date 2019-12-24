также в разделеОбщество
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством 10
Самолеты РФ в Черном море сымитировали атаку на американский эсминец 24
Пожар в психоневрологическом интернате: ГБР проверяет действия чиновников ГосЧС 13
В Украине повысили помощь для детей-сирот 14
Кабмин решил финансировать вузы по результатам их деятельности 13
Милованов о своей зарплате: неприемлемо маленькая 15
Суд в РФ изменил приговор фигурантам дела «Хизб ут-Тахрир» 23
СМИ: Новые правила рынка электронных коммуникаций создают в интересах бывшего начальника УГЦР Слободянюка 31
Суд оставил Кузьменко под арестом, хотя ее хотели взять на поруки 56 человек 27
В Ривном решили запретить ЛГБТ-марши 17
Более 1,7 миллиона украинцев попали в реестр должников 45
Адвокат: Троих экс-беркутовцев вычеркнули из списка на обмен 41
В Украине заработал сервис проверки квитанций в электронной форме 52
Очереди на границе с Польшей почти исчезли 24
Кабмин упростил правила въезда детей из Крыма на материковую часть Украины 30
СБУ блокировала схему получения гражданами РФ паспортов стран ЕС 30
Закон о предоставлении статуса УБД добровольцам опубликован в официальной прессе 14
Офис генпрокурора заработает со 2 января 21

В Кривом Роге во время конфликта трое мужчин избили двоих знакомых до смерти, нанеся им несовместимые с жизнью травмы, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как установили полицейские, в ночь на 23 декабря в Долгинцевском районе горда компания распивала спиртные напитки. Находясь в состоянии опьянения, трое мужчин с одной стороны начали обвинять двух знакомых в краже техники и пищи. В результате между ними возникла драка, во время которой трое злоумышленников нанесли потерпевшим многочисленные удары руками и ногами в разные участки тела. От полученных телесных повреждений мужчины скончались.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили злоумышленников - ими оказались местные жители 26, 27 и 46-лет. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Злоумышленникам грозит уголовная ответственность - до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги