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Служба безопасности Украины разоблачила главу Коростышевского горсовета на служебной халатности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ по ремонту дорог местного значения, но подписал коммерсантам соответствующие акты.

Правоохранители инициировали проведение комплексной судебной строительно-технической автодорожной, экономической экспертизы финансово-бухгалтерской документации, изъятой в ходе ранее проведенных обысков. Экспертиза подтвердила, что из-за действий председателя горсовета, бюджету Коростышева был нанесен ущерб на сумму более 800 тыс. гривен.

23 декабря прокуратурой Житомирской области в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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