Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за ухудшения погодных условия возможно временное ограничение движения транспортных средств, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, по прогнозам Укргидрометцентра, 24 декабря на крайнем западе страны ожидается сильный дождь, в Карпатах сильный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель.
Утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м.
В течение 24 мая в западных областях значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с.
В Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона.
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