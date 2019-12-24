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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого «Крымского моста» через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах», – отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что действия РФ относительно так называемого «Крымского моста» грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

«Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний. Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины - Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Российской стороне передана соответствующая нота протеста», – сказано в сообщении.

Напомним, 23 декабря Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Открывал мост президент России Владимир Путин.
ForUm

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