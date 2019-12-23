Административно-бюджетное управление Белого дома считает «безрассудным» увязывание прекращения помощи Украине с телефонным разговором президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом заявила пресс-секретарь управления Рейчел Семмел, комментируя для CNN публикацию документов Center for Public Integrity, которые раскрывают новые подробности заморозки военной помощи Украине, пишет Укринформ.

«Неблагоразумно связывать прекращение помощи со звонком. Как уже было установлено и сообщалось публично, о прекращении помощи было объявлено на межведомственном совещании 18 июля. Выдергивать одну фразу из электронного сообщения без привязки к контексту - это введение в заблуждение и неточности», - заявила она.

Как стало известно ранее, США заморозили помощь Украине через примерно 90 минут после телефонного разговора президентов 25 июля. Это следует из электронных писем, которые по решению суда получила американская неправительственная организация Center for Public Integrity.

Сторонами переписки выступают должностные лица Пентагона и Административно-бюджетного управления, обсуждали предоставления оборонной помощи Украине. В частности, об этом свидетельствует электронное сообщение чиновника Белого дома Майка Даффи.

«На основании указаний, которые я получил, несмотря на план администрации пересмотреть помощь Украине, включая инициативу по оборонной безопасности Украины, пожалуйста, воздержитесь от любых дальнейших ассигнований Министерства обороны, следуя инструкциям в рамках этого процесса», - говорится в письме Даффи в Пентагон 25 июля.

Электронное письмо Даффи говорит о том, что он знал, что задержание помощи может вызвать беспокойство.

Несмотря на то, что большая часть текста в документах была скрыта чернилами, некоторые ключевые моменты все же удалось выяснить. Именно они и подтверждают обеспокоенность чиновников Белого дома о правомерности решения о задержании помощи Украине.

После обнародования документов лидер демократов в Сенате США Чак Шумер предложил вызвать Даффи для дачи показаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа. По его словам, электронное сообщение чиновника хорошо иллюстрирует, насколько важную информацию Даффи может сообщить.

«Если для вызова Даффи нужно обоснования, то вот оно. Это электронное сообщение - взрывоопасное. Высокопоставленный сотрудник администрации приказывает прекратить помощь через 90 минут после того, как Трамп позвонил Зеленскому, и просит хранить это в тайне. Какое еще обоснование нужно, чтобы вызвать свидетеля для дачи показаний?»- отметил сенатор.

Также новые документы свидетельствуют о том, что Трамп за месяц до телефонного разговора с Зеленским интересовался деталями американской военной помощи Украине - вопрос, который привел к началу процедуры импичмента Трампа.

Как сообщалось, 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины, по которой в Палате представителей США начали процедуру импичмента, поскольку из текста разговора следует, что Трамп давил на Зеленского, убеждая начать в Украине расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.