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В Гуляйпольском районе полиция в порядке ст.208 УПК Украины задержала жителя Запорожья, который во время конфликта нанес смертельные ножевые ранения одному человеку и травмировал еще трех.  

По данным полиции Запорожской области, 22 декабря около 2:00 поступило сообщение о том, что в селе Воздвижевка возле остановки общественного транспорта обнаружен труп мужчины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции.

На теле погибшего, жителя Днепропетровской области, 1986 года рождения обнаружены ножевые ранения. Также в больницу с резаными ранами туловища доставлены еще три человека: местный житель 1987 года рождения и два жителя Днипра 1987 и 1974 рождения. Принятыми мерами установлено, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта нанес житель Запорожья 1995 года рождения. Работники сектора криминальной полиции задержали подозреваемого.  

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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