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В понедельник, 23 декабря, суд объявил обвинительный приговор 58-летнему мужчине, признав его виновным в умышленном убийстве ветерана АТО Сергея Олейника 22 июня 2017 на ул. Ярославов Вал возле станции метро «Золотые ворота».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Во время внезапно возникшего конфликта обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в плоскость грудной клетки. Трагедия произошла на глазах сына и жены погибшего мужчины», - говорится в сообщении.

Совершив убийство, злоумышленник пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был «по горячим следам» задержан правоохранителями.

В дебатах прокурор просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы. Подсудимый себя виновным в совершении преступления не признал и просил его оправдать.

По результатам судебного заседания Шевченковский райсуд столицы поддержал позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.
ForUm

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