В воскресенье, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады Холодный Яр - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения, сообщает пресс-центр штаба ООС.
«В результате вражеского обстрела военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.
Командование ООС выражает соболезнования родным и близким погибшего воина.
Согласно сводке, за минувшие сутки 22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате 1 военный погиб, еще один – ранен.
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