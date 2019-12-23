Рано утром 21 декабря в полицию Днипра поступил вызов, что по проспекту Слобожанскому ходит полуобнаженный человек.

Экипаж выехал в район вызова и впоследствии увидел этого мужчину, сообщает пресс-служба патрульной полиции. Он следовал по улицам только в нижнем белье. Полицейские подошли пообщаться с ним. Гражданин пояснил, что отдыхал на корпоративе, и что происходило, вспомнить не может.

Правоохранители установили личность, и выяснилось, что близкие уже начали бить тревогу и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника.

Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и сообщили родным о его местонахождении.