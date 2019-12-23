22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: у Песок – из стрелкового оружия;
неподалеку Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Красногоровки – из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.
3 обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:
неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Новгородского – минометы калибра 82 мм.
Вчера, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь нет.
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