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Украинские команды Prozorro и ProZorro.Продажи попали в финал международной премии в сфере государственных сервисов Global Public Service Team of the Year 2019.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Он уточнил, что среди финалистов также команды из США и Великобритании.

«Если мы выиграем, украинские государственные IT-продукты будут признаны лучшими в мире», — написал он.

Нефедов также призвал поддержать украинские команды, пройдя верификацию на Apolitica. Дедлайн — 5 января.

ProZorro и ProZorro. Продажи — это электронные системы, созданные с целью обеспечения прозрачности всех транзакций, равного доступа участников к государственным закупкам и продажам, конкуренции между участниками.

Уже второй год подряд Apolitical отмечает инновационные, новаторские команды, которые выполняют работу благодаря команде Государственной службы.

Этой наградой отмечают команды, которые помогают привлечь правительство путем оцифровки их служб, будь то новый сайт для граждан, внедрение цифровых идентификаторов или учебная программа для государственных служащих для повышения их технических навыков.
ForUm

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