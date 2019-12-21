21 декабря в 7:35 на проспекте Красной Калины во Львове обстреляли пассажирский автобус.

Как сообщает полиция Львовской области, по предварительным данным, выстрел был осуществлен из травматического оружия.

Выстрел разбил боковое окно автобуса.

Как сообщил в группе в Facebook Варта 1 пользователь Назар Радченко, во время выстрела он сидел рядом с этим окном.

К счастью, в результате инцидента он и другие пассажиры автобуса не пострадали.