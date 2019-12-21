За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, ранения получили двое военных. Об этом говорится в утренней сводке операции Объединенных сил в субботу, 21 декабря.

Как сообщается, один военный получил травму сетчатки вследствие использования лазерного оружия. Еще один получил ранения в результате обстрелов.

В ходе обстрелов противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Хутор Вольный, недалеко Светлодарска, возле Крымского, Невельского, Славного, Каменки, Васильевки и вблизи шахты Дутовка.

Напомним, видеоконференция ТКГ по обмену пленными состоится в понедельник.