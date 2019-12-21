В пятницу, 20 декабря, в Швейцарии закрыли атомную электростанцию Мюленберг в рамках отказа от использования атомной энергетики.
Об этом сообщает SWI.
Электростанция работала 47 лет. Процесс деактивирования ее реактора занял 3 секунды. Событие транслировалось по телевидению.
Это первый из швейцарских ядерных реакторов, которые были выведены из експлуатации. Сейчас в стране осталось три АЭС с четырьмя реакторами.
Решение об отказе от ядерной энергетики швейцарцы приняли на референдуме в 2017 году.
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