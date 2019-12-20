Полиция Киева задержала троих граждан Республики Беларусь и открыла дело по факту столкновения на Крещатике, в результате которого пострадали 4 правоохранителя.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

«По данному факту следственным отделом Печерского УП ГУНП в Киеве начато уголовное производство по ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны трое граждан Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на Крещатике к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку.

Для прекращения противоправных действий полиция в ответ использовала слезоточивый газ, один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух.

В управление полиции доставили 8 участников происшествия для установления их личных данных, предоставление объяснений и выяснения обстоятельств происшествия. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.