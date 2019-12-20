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В Киеве в результате столкновения на улице Крещатик пострадали четверо правоохранителей, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что сегодня на улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку.

Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух.

В настоящее время в управление полиции доставлены 8 участников происшествия для установления их личных данных, предоставления объяснений и выяснения обстоятельств происшествия. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После первоочередной проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.

 
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