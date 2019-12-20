Следователи Государственного бюро расследований разоблачили полицейского батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске, который за взятку предлагал своей коллеге избежать дисциплинарной ответственности.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 16 декабря 2019 года, 36-летний капитан полиции потребовал у 23-летней полицейской неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов за непривлечение ее к дисциплинарной ответственности и увольнение с работы за возможное непристойное поведение в общественном месте.

17 декабря полицейский получил 25 тыс. грн за не увольнение женщины из органов Национальной полиции.

20 декабря в ходе передачи второй части взятки в размере 2000 грн за непривлечение полицейской к дисциплинарной ответственности и начисления премии злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе проведения обыска у него обнаружены и изъяты денежные средства, полученные преступным путем, и вещество похожее на «каннабис».

Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательство неправомерной выгоды) УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.