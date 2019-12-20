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В Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют обыски на телеканале «Думская ТВ», который связывают с народным депутатом от фракции «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, детективы осуществляют ряд обысков в Одессе, в том числе по адресу Канатная 10, где расположена ТРК «Думская».

«Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (Одесса) в пользу ООО «Шаг вперед», – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что целью проведения следственных действий в помещении, которое сейчас использует ТРК «Думская», является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО «Шаг вперед» имели одних и тех же бенефициарных владельцев.

«Подчеркиваем, следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов», – заявили в Бюро.

Данное дело имеет предварительную правовую квалификацию по ч.2 ст. 364 УК Украины.

В свою очередь главный редактор телеканала «ДумскаяТВ» Каролина Тымкив считает происходящее давлением на СМИ.
ForUm

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