Кабинет Министров Украины назначил новыми членами наблюдательного совета акционерной компании «Укрзализныця» журналиста Сергея Лещенко, а также советника министра инфраструктуры, председателя набсовета страховой компании «Крона» Олега Журавлева. Соответствующее распоряжение от 18 декабря 2019 года № 1309-р опубликовано на правительственном портале.

«Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета акционерного общества «Украинская железная дорога» Билака Е. Даниэля и Марьевича Константина Михайловича как представителей государства. Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества «Украинская железная дорога» Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства», - говорится в документе.

Кроме того, Кабмин уполномочил государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами наблюдательного совета акционерного общества «Украинская железная дорога».



