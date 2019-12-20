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В Украине на выходных ожидается повышение температуры воздуха. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Украинский климат, умеренно-континентальный - один из самых благоприятных. Хотя наши люди постоянно им недовольны, но они часто чем-то недовольны. Атмосфера, к счастью, занята своими делами и не очень прислушивается к этой синоптической охлократии», – написала она.

По прогнозу синоптика, в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +5-10 градусов, на западе и юге +7-13 градусов. Дожди появятся завтра в западных областях, а в воскресенье распространятся на большую часть территории Украины. Ветер будет задувать с юго-запада и время от времени будет порывистым, сильным.

Диденко также сообщила, что в Киеве на выходных потеплеет до +7-9 градусов, однако потепление ожидается с облаками и с ветерком. В субботу будет сухо, а в воскресенье в столице местами пройдет небольшой дождь. В понедельник дождей станет больше.

«На предновогодней неделе у нас будет сначала тепло, с осадками, а похолодание придет ориентировочно с 28-го декабря», – подытожила она.
ForUm

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