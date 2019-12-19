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Представитель Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская назвала виновных в срыве переговоров относительно обмена пленных между Киевом и оккупированным Донбассом. Об этом она сообщила на брифинге, передает РБК-Украина.

По ее словам, 18 декабря стороны согласовали большое количество нюансов касательно обмена, но в последний момент представители боевиков «ЛНР» все разрушили.

«Мы вчера согласовали большое количество деталей, технических нюансов…но практически в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска. Поэтому мне сложно сказать, что будет до конца года», - сказала Лутковская.

При этом она отметила, что списки на обмен уже есть.

«Списки есть… мы работаем с конкретными списками. Единственное, что я не буду говорить цифры, учитывая то, что они постоянно меняются… Это (обмен пленными до конца года. - Ред.) и есть предмет наших переговоров. И для того, чтобы мне четко сказать «да», нужно завершить все остальные возможности, которые сегодня предоставляются переговорной группе…», - отметила представитель Украины в ТКГ.

Напомним, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в Минске не удалось договориться об обмене пленными по формуле «всех на всех». 

Участники Трехсторонней контактной группы планируют 20 декабря в ходе скайп-конференции обсудить вопрос обмена пленными.
ForUm

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