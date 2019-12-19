Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг», сообщается на сайте парламента.

Закон направлен на выполнение Решения Конституционного Суда Украины по созданию правовых оснований для функционирования Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Законом внесены изменения в закон Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», в частности, в части ее правового статуса и особенностей назначения и прекращения полномочий членов регулятора.

«Законом, сохраняя достаточный уровень самостоятельности и независимости регулятора в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации с ЕС и директив ЕС, НКРЭКУ определена как постоянно действующий центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который создается Кабинетом Министров Украины», - говорится в сообщении.

Регулятор является коллегиальным органом, осуществляющим государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Положениями Закона урегулирован вопрос порядка назначения членов Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов регулятора по результатам открытого конкурса, без превышения соответствующими органами и должностными лицами своих законных полномочий. Законом запрещено увольнение членов регулятора в случае сложения полномочий Кабинетом Министров Украины перед новоизбранной Верховной Радой, отставки или формирования нового состава Кабмина.

Законом установлено, что регулятор подотчетен Верховной Раде и ежегодно, до 1 июня, подает в парламент отчет о своей деятельности и выполнении задач госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг за предыдущий год.