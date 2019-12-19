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Вечером 18 декабря в полицию поступило сообщение от женщины о том, что водитель такси выстрелил в ее мужа, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

По словам заявительницы, у подъезда дома ее муж сделал замечание водителю такси, который вел себя неадекватно, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта таксист достал из автомобиля, предварительно, пистолет травматического действия и выстрелил.

Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение с непроникающим ранением в область живота.

32-летний злоумышленник доставлен в отделение полиции, где сейчас дает показания. Оружие, зарегистрированное на него, изъято для направления на экспертное исследование.

Событие квалифицированы по признакам ч. 4 ст. 296 УК «Хулиганство», что наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

 Продолжаются следственные мероприятия.
ForUm

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