также в разделеОбщество
Рада сделала шаг к введению уголовной ответственности для «воров в законе» 11
За год в Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем на войне на Донбассе 14
Скауты передали президенту Вифлеемский огонь мира 15
Кучма анонсировал видеоконференцию по обмену пленными 26
Все больше украинцев считают РФ агрессором 21
Суд отложил рассмотрение дела об отмене национализации Приватбанка 19
Нардепы придумали «устройство» для кнопкодавства 75
В Одессе сожгли 4 тонны наркотиков на $100 миллионов 18
В Конгрессе США поддержали предоставление $700 миллионов помощи Украине 19
Цемах пожаловался в ЕСПЧ на Нидерланды и Украину 152
СМИ: Конституционный суд отказался восстановить Шевчука в должности 24
ТКГ не договорилась об обмене пленными 36
СБУ заявила о пресечении попытки дестабилизировать ситуацию на Луганщине 25
18 декабря. Картина дня 30
NYT: Доказательства по делу Маркива базировались на роспропаганде 34
В «ДНР» выпустили марки со Сталиным 43
Шпионские игры ФСБ в Украине: СМИ сообщили интересные детали 61
Футбольные фанаты разгромили вагон поезда «Нежин – Киев» 63

Правительство на своем заседании одобрило инициированное Министерством социальной политики Украины постановление Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины», что дает возможность начать ее работу в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По словам руководительницы ведомства Юлии Соколовской, Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки.

«Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были убеждены, что помощь получают те, кто нуждаются, и средства социальной сферы не является предметом для мошенничества и манипуляций», - заявила Соколовская.

Министр заверила, что введение действенного контроля со стороны государства позволит усилить адресность государственных выплат и предоставлять их наиболее незащищенным слоям населения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги